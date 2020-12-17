استطلاع: نصف التونسيين يشككون في قدرة الحكومة على الصمود

2020/12/17 | 02:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في استطلاع أجرته صحيفة "الشروق" التونسية، حول قدرة حكومة هشام المشيشي على الصمود أمام التحديات الداخلية والخارجية لتونس، قال نصف المستجوبين أن المشيشي لن يصمد.

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