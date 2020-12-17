ياعمال مناجم جبل عوام اتحدوا - عذري مازغ

2020/12/17 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عذري_مازغ هذا المقال موجه بشكل خاص إلى عمال مناجم جبل عواممئة (أو مائة) عامل يعتصمون بجبل عوام في الأنفاق والمغاور، وصمت مطبق على وضعهم في الإعتصام، لا اعرف لماذا اعتصام واحتلال المنجم عوض إضراب، لكن الأكيد ان قرار الإعتصام بالأغوار هو نتيجة تعنت إدارة المنجم شكل يعكس الحالة السادية لاطر إدارة المنجم التي قادت العمل في المنجم منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي بشكل هستيري كارثي ادى إلى وفيات في حوادث ش ......





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