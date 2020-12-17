ما لهذا الاستقواء... - محمد الحنفي

2020/12/17 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي ثلاثة هم...يهلكون الشعب...يهلكون الإنسان...يهلكون العمال / الأجراء...يهلكون...كل أشكال الحياة...ورابعهم...ناشر لفكر الغيب...ناشر لفكر الخرافات...ناشر...لكل أشكال الظلام...°°°°°°أما أولهم...فكوفيد تسعة عشر...اليهدم...أجساد المرضى...بفيروسه...اليتخلل...كل خلايا الأجساد...اليقود صراعا...ضد الإنسان...اليفرض...على ك ......





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