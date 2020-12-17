واشنطن تعتزم ملاحقة ليبي آخر في

2020/12/17 | 03:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويشتبه المحقّقون الأميركيون في أنّ مسعود الذي كان وقت وقوع الهجوم عنصرا في جهاز الاستخبارات التابع للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وكان عمره 32 عاما تقريبا، هو الذي تولّى مهمّة تجميع القنبلة التي انفجرت على متن الطائرة.

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