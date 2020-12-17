توجيهات أمنية من الكاظمي بعد اغتيال الناشط

2020/12/17 | 03:06 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بمحاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني في حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين واتخاذ الإجراءات الفعّالة لاعتقال المنفذين.

وعقد المجلس الوزاري للأمن الوطني، مساء الأربعاء 16 كانون الأول/ديسمبر، جلسته التاسعة والعشرين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي.

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وتدارس المجلس، بحسب البيان، في القضايا المدرجة على جدول أعماله كما نظر في مستجدات الأوضاع الأمنية الطارئة.

وبحث المجلس في "الاعتداء الخطير الذي تعرضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية - فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة".

وثمّن المجلس، "التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية".

ووجّه رئيس الوزراء، بـ "اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات".

وتابع المجلس، "حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين"، ووجّه القائد العام للقوات المسلحة بـ "محاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين"، وقد أصدر المجلس توجيهاته في هذا الصدد، على حد تعبير البيان.

كما ناقش المجلس، ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية، واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

وقتل الناشط في احتجاجات بغداد "صلاح العراقي" برصاص مسلحين، على مقربة من نقطة تفتيش للشرطة الاتحادية، الثلاثاء 15 كانون الأول/ديسمبر، وسط العاصمة، بعد حديث للناشط هاجم فيه الحكومة ورئيسها مصطفى الكاظمي، واتهمه بـ "تنفيذ حملة مطاردة واعتقالات للناشطين والمتظاهرين في الناصرية"، كما اتهمه بـ "التواطؤ مع الميليشيات لتصفية المحتجين".

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