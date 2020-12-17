دراسة: انتقال كورونا في الأسرة قد يكون بسبب هذا الشخص

2020/12/17 | 03:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وكالة صحية فيدرالية الشهر الماضي إن انتقال فيروس كورونا الجديد إلى المنزل أمر شائع الحدوث.

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