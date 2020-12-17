الكاظمي يثمّن دور القوات الأمنيَّة في منع الاعتداء على حدودنا

2020/12/17 | 03:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

بحث المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته التاسعة والعشرين برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي «الاعتداء الخطير الذي تعرّضت له حدودنا الوطنية في منطقة السحلية- فيشخابور، حيث حاولت جماعات مسلحة من داخل الأراضي السورية قصف حدودنا ومناطق تواجد قوات حرس إقليم كردستان البيشمركة وقوات الحدود العراقية، بغية الدخول وممارسة تهريب الأشخاص والأسلحة.



وثمّن المجلس التصدي الشجاع لهذه المحاولات من قبل قوات البيشمركة تساندها القوات المسلحة الاتحادية، ووجّه رئيس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة عبر وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية لمنع تكرار الانتهاكات.



وبشأن حوادث الاغتيال الأخيرة التي استهدفت ناشطين مدنيين، وجّه القائد العام للقوات المسلحة بـ«محاسبة المسؤولين عن التقصير الأمني واتخاذ الإجراءات الفعّالة للقبض على المجرمين».

كما ناقش المجلس ظاهرة سرقة وتهريب المشتقات النفطية، واستمع لعرض كامل من المسؤولين عن الإجراءات المتخذة بهذا الصدد.

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