بنس يتلقّى الجمعة لقاح كورونا

2020/12/17 | 04:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الرئاسة الأميركية في بيان مقتضب، إنّ بنس وزوجته كارين "سيتلقّيان اللّقاح المضادّ لكوفيد-19 أمام الملأ لتعزيز ثقة الأميركيين باللقاح والتأكيد على سلامته وفعاليّته".

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