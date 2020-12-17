المانيا تحدد موعد البدء بحملة التلقيح ضد كورونا

2020/12/17 | 04:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تباشر ألمانيا حملة التلقيح ضد "كوفيد-19" في 27 كانون الاول بدءا بدور المسنين، حسبما أعلنت السلطات.

وجاء في بيان صادر عن الهيأة الصحية، التي تضم كل وزراء الصحة في المقاطعات الألمانية: "أبلغ وزير الصحة الفدرالي ينس سبان مؤتمر وزراء الصحة بالموافقة المرتقبة على لقاح بايونتيك وتوفيره، وحدد 27 كانون الاول موعدا لبدء التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد".

وأوضح أن التلقيح سيبدأ "خصوصا في دور المسنين".

ومن المرجح أن يكون موعد بدء التلقيح في ألمانيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي هو نفسه في كل أرجاء الاتحاد.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ، إن الدول السبع والعشرين في الاتحاد يمكنها بدء حملات التلقيح في اليوم نفسه بعد الترخيص للقاح فايزر - بايونتيك.

وبعد ضغوط مارستها برلين، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها ستبحث في الترخيص للقاح شركة فايزر - بايونتيك في 21 كانون الاول بدلا من 29 كما كان مقررا في السابق.

وتواجه ألمانيا موجة وبائية ثانية غير مسيطر عليها بالكامل خلافا للموجة الأولى الربيع الماضي، حيث سجلت الأربعاء عددا قياسيا من الوفيات بلغ 952 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة فيما وصلت الإصابات الجديدة إلى 27728.

المصدر: RT

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