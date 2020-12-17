"لا تحترم اتفاقاتها".. أدميرال أميركي يوبخ الصين بعد غيابها عن اجتماع رئيسي

2020/12/17 | 04:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الجيش الأميركي، الثلاثاء، توبيخا رسميا للصين لفشلها في حضور اجتماع بين مسؤولين رفيعي المستوى هذا الأسبوع.

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