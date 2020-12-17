هجمات على محلات لبيع المشروبات الكحولية في بغداد أسبابها ليست دينية فقط

2020/12/17 | 04:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (أ ف ب) – يشعر أصحاب محلات المشروبات الكحولية في بغداد بالخوف والقلق بعد سلسلة هجمات جديدة تعرضوا لها في الآونة الاخيرة من قبل جماعات متطرفة تتبنى خطاب دينيا متشددا.تستهدف هذه المحال تحت عنوان “النهي عن المنكر”.لكن قد تكون هناك أسباب أخرى للهجمات.فقد أشار تجار إلى المنافسة والابتزاز بينما عبّر آخرون […]

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