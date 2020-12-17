المحكمة العليا البريطانية تسمح لمطار هيثرو ببناء مدرج ثالث

2020/12/17 | 04:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن (أ ف ب) – قضت المحكمة العليا البريطانية الأربعاء بالسماح لمطار هيثرو، أحد أكثر مطارات العالم ازدحاما، ببناء مدرج ثالث ما يبطل قرارا قانونيا يمنع البناء لأسباب بيئية، في وقت يسعى قطاع الطيران للتغلب على تداعيات جائحة كوفيد-19.وكانت محكمة الاستئناف قد اعتبرت في شباط/فبراير أن الحكومة البريطانية لم تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات […]

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