"كبير ومتواصل".. الحكومة الأميركية تعلق على الهجوم الإلكتروني على مؤسساتها

2020/12/17 | 05:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الحكومة الأميركية، الثلاثاء، تأثر شبكات المؤسسات الفيدرالية جراء الهجوم الإلكتروني الذي طال عددا من الوزارات والمؤسسات، مشيرة إلى أن الهجوم "كبير ومستمر".

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