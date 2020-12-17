عدد وفيات غير مسبوق بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

2020/12/17 | 05:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجّلت الولايات المتّحدة، الأربعاء، وفاة أكثر من 3700 شخص، وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

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