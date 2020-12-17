  مشادة في مجلس الأمن حول سوريا        

2020/12/17 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخلال الجلسة التي عقدت عبر الفيديو بسبب تدابير مكافحة جائحة كوفيد-19، قال السفير الألماني كريستوف هوسغن إنّه "من السخرية للغاية أن نأسف لعدم تمكّن السلع الإنسانية من الوصول إلى سوريا، في حين أنّنا شهدنا في نفس هذا المكان في يوليو كيف منعت روسيا والصين المساعدات الإنسانية من الوصول إلى هذا البلد".

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