2020/12/17 | 07:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق مشروع "دعم سكان الأهوار" في التصدي للتغيرات المناخية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/17 | 07:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق مشروع "دعم سكان الأهوار" في التصدي للتغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق مشروع "دعم سكان الأهوار" في التصدي للتغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).