الأمم المتحدة تطلق مشروع دعم سكان الأهوار

2020/12/17 | 07:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشروع دعم سكان أهوار الحويزة الذي سينفذ في محافظة ميسان، ويهدف المشروع لتنويع سبل العيش من خلال تطوير السياحة البيئية.

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