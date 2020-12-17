التخطيط: 53 مليون نسمة سكان العراق في العام 2030

2020/12/17 | 07:49 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} توقعت وزارة التخطيط أن يصل عدد سكان العراق إلى 53 مليوناً و297 ألف نسمة بحلول العام 2030.

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