الحشد الشعبي يتصدى لهجوم إرهابي في ديالى شرقي العراق

2020/12/17 | 08:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيأة الحشد الشعبي في العراق، احباط هجوم لمسلحي جماعة داعش الوهابية في قضاء خانقين بمحافظة ديالى شرقي البلاد....

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