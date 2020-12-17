لاتفيا تقدّم أول محطة فحص لفيروس كورونا تعمل بشكل آلي

2020/12/17 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت لاتفيا أول محطة تعمل بشكل آلي وعلى مدار الساعة لفحص الإصابة بفيروس كورونا، الأمر الذي يحدّ من مخاطر نقل العدوى خلال إجراء الفحوص، وفق ما أفاد منظمون وكالة فرانس برس الأربعاء.

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