اصابات كورونا تتخطى الـ7 ملايين في البرازيل

2020/12/17 | 08:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل تجاوزت الـ7 ملايين.

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