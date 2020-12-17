دعوى قضائية ثالثة تتهم

2020/12/17 | 08:20 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} من المتوقع رفع دعوى قضائية ثالثة ضد شركة غوغل التابعة لشركة alphabet inc ، التي تواجه بالفعل دعاوى أخرى من قبل وزارة العدل الأميركية والمدعين العامين بقيادة تكساس.

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