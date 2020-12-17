كتلة نيابية: الوفد الكوردي لم يتوصل لأي اتفاق مع الحكومة الاتحادية

2020/12/17 | 08:27 - المصدر: NRT عربية

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علما العراق والاقليم

فوتو: ارشيف

منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت كتلة بدر النيابية، عن عدم توصل وفد إقليم كوردستان إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس الكتلة النائب حسن شاكر، في تصريح متلفز تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم الخميس، 17 كانون الأول 2020، إن "الدستور أعطى صلاحيات واسعة للإقليم ولدينا تحفظات عليها"، مبينا ان " المنافذ الحدودية والمطارات مرتبطة مركزيا بالحكومة الاتحادية".

وأضاف، أن "الإقليم يتسلم موازناته السنوية بالكامل بخلاف المحافظات الأخرى"، لافتا إلى أنه "لا أحد يعرف أسماء المصارف التي يودع بها إقليم كوردستان عائدات النفط".

وتابع انه " حتى يوم أمس لم يكن هناك اتفاق بين الإقليم والحكومة الاتحادية"، مؤكدا أن الشفافية بالتفاوض هي من توصل الى الاتفاق والحلول الواقعية.

وأشار شاكر، الى أن "جميع الوعود التي قطعها الإقليم في السابق لم يتحقق منها شيء"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك إشراف للحكومة الاتحادية على إدارة المنافذ في الإقليم.

وأوضح، أن "وفد الإقليم التفاوضي وصل الى باب مسدود، ولا بد أن يكون التفاوض مع الحكومة الاتحادية بالتنفيذ وليس على الورق فقط".

ر.إ

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