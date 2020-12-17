للمرة الأولى في تاريخها.. اليونيسف تساهم بإطعام أطفال في بريطانيا

2020/12/17 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واجهت الحكومة البريطانية انتقادات بعد تقديم اليونيسف مساعدة مالية للمساهمة في حملة لإطعام أطفال فقراء في المملكة المتحدة، في خطوة لم يسبق لهذه المنظمة الأممية أن قامت بها في هذا البلد الثري.

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