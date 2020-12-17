7 فقرات على جدول أعمال جلسة البرلمان الخميس

2020/12/17 | 08:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، الخميس، جدول أعمال الجلسة رقم 30 من الفصل التشريعي الحالي، والمقرر عقدها في الخامسة من مساء اليوم.

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