أسعار النفط تتخطى 50 دولاراً للبرميل

2020/12/17 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، في وقت مبكر الخميس، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية أن مخزونات الخام تراجعت الأسبوع الماضي وسط تفاؤل بشأن حزمة الإغاثة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت الخميس، العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتًا، أو 0.6 في المئة، إلى 51.36 دولارًا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتًا، ليصل سعر البرميل إلى 48.09 دولار.

وسجل كلا المعيارين أعلى مستوى لهما منذ أوائل مارس الماضي.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأميركية تجاوزت توقعات المحللين الذين تنبأوا بانخفاض 1.9 مليون برميل، بعد ارتفاع المخزونات في بيانات الأسبوع الماضي.

وقال محللون لوكالة رويترز إن الإنتاج انخفض أيضا، للمرة الأولى منذ أواخر أكتوبر.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن تشغيل مصافي النفط الخام انخفض بمقدار 253 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي.

كما انخفضت معدلات استخدام المصافي 0.8 نقطة مئوية في الأسبوع.

ولتعزيز أسعار النفط أيضًا، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، إنه سيلتزم بسياسته الخاصة بأسعار الفائدة المنخفضة بينما اقترب المشرعون من الاتفاق على 900 مليار دولار إضافية من مساعدات الحكومة في غمرة وباء كورونا، بما في ذلك 600 إلى 700 دولار من شيكات التحفيز وإعانات البطالة الممتدة.

كما وسعت الولايات المتحدة، الخميس، حملتها لتقديم لقاحات كورونا على الخطوط الأمامية المواجهة للوباء الذي أودى بحياة أكثر من 2500 أميركي يوميًا، وهذا ساهم كذلك في دعم أسعار النفط.

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