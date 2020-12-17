الاتصالات تتعهد بتقديم إنترنت عالي المستوى وبأسعار مقبولة قريبا

2020/12/17 | 08:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تعهدت وزارة الاتصالات، الخميس، بحصول نقلة نوعية في جودة خدمة الانترنت المقدمة للمواطنين قريباً، موضحة أن ذلك سيتم عبر مشروع يوفر الكثير من فرص العمل ويرفد الدولة بمردود مالي جيد.

وقالت الوزارة في خبر اوردته الصحيفة الرسمية وتابعه "الاقتصاد نيوز"، إن "مشروع النفاذ الضوئي سيرى النور قريباً، مبينة انه "يتضمن توسعة مشروع الكابل الضوئي ليشمل جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، ويهدف الى ايصال خدمة FTTH الى منازل المواطنين".

وأضافت، أن "المشروع تقوم به الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، ويتم حالياً الاعلان عن مشروع انشاء وتشغيل وصيانة منظومة FTTH ويهدف لتقديم خدمة بمستوى عال وأسعار مقبولة"، موضحة أن "المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل في مراحله كافة، وسيرفد خزينة الدولة بمردود مالي جيد".

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