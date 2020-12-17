العراق يطمح بدخول «النادي النووي»

2020/12/17 | 08:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

كشفت هيئة المصادر المشعة العراقية، أمس الأربعاء، عن وجود اتفاق على أهمية حاجة العراق للطاقة النووية، فيما بين أن الطاقة النووية ستسهم في توفير الكهرباء.

ونقلت وكالة الانباء الرسمية، عن رئيس الهيئة كمال حسين قوله إن هنالك طرقاً عدة يمكن اتباعها في انشاء المفاعلات النووية، منها أن نتبع كما عملت مصر، حيث اقترضت من روسيا بفوائد قليلة جداً، ويطفئ من خلال سعر الكهرباء نفسها، بمدة تتراوح من 10 إلى 20 عاماً، وبالتالي المفاعل بعد 20 عاماً ستصبح ملكاً للبلد، موضحاً أن عمر المفاعل يفوق الـ 60 عاماً.

وبيّن كمال حسين، أن تصدير النفط والغاز سيزداد بنسبة 7 بالمئة، عند إنتاج الطاقة الكهربائية، لمحطة واحدة قدرها ألف ميكا واط، ما سيدر موارد إضافية إلى الدخل الوطني.

واعتبر رئيس الهيئة أن هذا المشروع رابح لكل الأطراف، حيث إن الشركة المنشئة للمفاعل ستكون مستفيدة، وكذلك سيسهم هذا في توفير الكهرباء.

وأضاف «فضلاً عن تفادي حرق الوقود النفطي، الذي سيصدر إلى الخارج، بدلاً من حرقه، إضافة إلى الربح في عائد الكربون، الذي سيمكن العراق من تحقيق أهداف مؤتمر باريس، بتخفيض إنتاجه من الكربون لصالح البيئة، ما سيرفع شأن العراق في المحافل البيئية الدولية».

وتمت استضافة رئيس هيئة المصادر المشعة كمال حسين، من قبل لجنة النفط والطاقة النيابية، حول أهمية المفاعلات النووية، حسب تصريحه، مضيفا أن اللجنة اتفقت على أهمية وحاجة العراق للطاقة النووية.

واقترح رئيس لجنة النفط والطاقة النيابية هيبت الحلبوسي في كتاب رسمي إلى رئاسة مجلس الوزراء، تفعيل هيئة الطاقة الذرية الذي نشر قانونها في جريدة الوقائع الرسمية في العام 2016 ولم يتم تفعيله حتى الآن، وفقاً لكمال حسين.

وأشار حسين إلى أنه، في كل بروتوكول عمل للمفاعلات، يجرى ضخ شباب من المهندسين الجدد وتدريبهم في الخارج من قبل الدولة أو الشركة المنشئة للمفاعل، على نوع المفاعل المطلوب، بحيث يكتمل تدريبهم ودراستهم مع اكتمال المفاعل، لتشغيله بكوادر عراقية.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية تعدد مصادر الطاقة، بحيث يبقى النفط والغاز المواد المصدرة الأولى، بدلاً من حرقها التي تسبب بخسارة كبيرة للعراق.

ويسعى العراق انشاء مفاعل نووي، مرشحاً خمس دول لإنشائه، وهي الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والأرجنتين وكوريا الجنوبية وفرنسا.

يشار إلى ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جولته الأوروبية ناقش مسألة بناء المفاعل النووي مع فرنسا، حسب كمال حسين.

بدوره، حدد النائب احمد الكناني اسباب عديدة، تحول دون امتلاك العراق لـ’’تكنولوجية نووية’’.

وقال الكناني ان «التكنولوجية النووية، واستخداماتها المتعددة في مجال الطاقة، اصبحت نصب اعين الكثير من الدول حول العالم، لكنها تبقى ضمن ما يطلق عليها بالملفات الدولية».

وتابع ان «هناك (ممانعة) غير معلنة، من قبل دول الاستكبار العالمي، على ولادة هذه التكنولوجيا في العراق»، مشيرا «كما ان العراق لو انتهج اي مسار بهذا الخصوص، فستكون الممانعة علنية وواضحة، من تلك الدول».

واضاف الكناني ان «هناك سببا اخر يمنع ولادة التكنولوجيا النووية في العراق، وهو الامكانيات المادية، كون العملية مكلفة جدا، وتحتاج الى تمويل مالي كبير، بالإضافة الى ان بلادنا تعاني من مشاكل متعددة، داخلية وخارجية».

وبين ان «الاسباب المذكورة، كلها تجعل مناقشة هذا الملف الاستراتيجي وتطبيقه صعبا في الوقت الراهن».

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