الاتحاد الأوربي يعلن خطة التلقيح ضد «الفيروس الرهيب»

2020/12/17 | 08:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين أن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 ستكون قادرة على بدء حملات التطعيم ضد كوفيد-19 «في اليوم نفسه»، عندما تعطي سلطة التنظيم الأوروبية الضوء الأخضر للقاح الذي طورته شركة فايزر- بايونتيك.



وقالت أورسولا فون دير لايين أمام البرلمان الأوروبي خلال جلسة عامة عبر الفيديو «أخيرا في غضون أسبوع ستتم الموافقة على اللقاح الأول، لذا يمكن أن تبدأ التطعيمات على الفور (...) إنها مهمة ضخمة».



ونقلت «فرانس برس» عن المسؤولة الأوروبية قولها «دعونا نبدأ في أقرب وقت ممكن (حملة) التطعيم هذه معا في الدول الـ27 على أن تبدأ في نفس اليوم».



وبضغط من ألمانيا، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، يوم الثلاثاء، أنها ستنظر في 21 ديسمبر، قبل اسبوع من الموعد المحدد، في مصير لقاح فايزر- بايونتيك.



وبعد النظر عن رأي الجهة المنظمة والتشاور مع الدول الأعضاء، ستكون المفوضية الأوروبية قادرة على إصدار ترخيص التسويق المشروط في الاتحاد الأوروبي قرابة عيد الميلاد.



وقالت فون دير لايين «بالإجمال، اشترينا جرعات (من اللقاحات) أكثر مما هو مطلوب للجميع في أوروبا» من خلال عقود مع مختبرات مختلفة من أجل تكوين «مجموعة متنوعة» من اللقاحات قيد التطوير.

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