محافظ البصرة يعلن عن تصويت المجلس الوزاري على مشروع استراتيجي يخص مدارس المحافظة

2020/12/17 | 08:57 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجي

اعلن محافظ البصرة اسعد العيداني، أمس الأربعاء، عن تصويت المجلس الوزاري على تحويل مشروع مجاري قضاء الزبير من وزارة البلديات الى حكومة البصرة المحلية، مؤكداً تصويت المجلس على المشروع الاستراتيجي لمدارس البصرة.

وقال العيداني، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، ان المجلس الوزاري صوت اليوم على تحويل مشروع مجاري الزبير من وزاري الى محلي لتتبنى الحكومة المحلية تنفيذه على ان يتم احتساب الذرعات المنجزة لمدة أقصاها 30 يوماً.

وأضاف كما صوت المجلس على المشروع الاستراتيجي الخاص بانشاء مدارس في مختلف مناطق المحافظة.

وأشار الى ان الحكومة المحلية ستعمل جادة على تنفيذ المشاريع المذكورة وفق الجداول الزمنية المحدد لها.

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