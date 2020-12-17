القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات اسبانية ’’مزورة’’ في مطار البصرة

2020/12/17 | 09:06 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، إلقاء القبض على ستة مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر اسبانية، يرومون السفر على متن الخطوط الجوية القطرية، وبعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزوره.

تم إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

إعلام هيأة المنافذ الحدودية17 كانون الاول 2020

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