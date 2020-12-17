عدد سكان العراق سيصل الى 53 مليون نسمة

2020/12/17 | 09:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت وزارة التخطيط أن يصل عدد سكان

العراق إلى 53 مليوناً و297 ألف نسمة بحلول

العام 2030.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد

الزهرة الهنداوي في تصريح للصحيفة

الرسمية، إنَّ "ابرز التحديات التي قد

تو

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