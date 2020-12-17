الكاظمي يغادر الى تركيا على راس وفد وزاري كبير

2020/12/17 | 09:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، ان الاخير غادر الى تركيا على

رأس وفد وزاري كبير.

وقال المكتب في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه ان "رئيس مجلس

الوزراء مصطفى الكاظمي غادر، اليوم

الخ

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