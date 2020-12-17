وزير سابق يبين مميزات العرض الصيني لاكمال ميناء الفاو

2020/12/17 | 09:12 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

بين وزير النقل الأسبق سلام المالكي، مميزات العرض الصيني لاكمال مشروع ميناء الفاو الكبير، فيما حذر من ان الصراع الأميركي مع الصين يؤثر على إكمال المشروع.

وقال المالكي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “تسهيلات الشركة الصينية لإكمال ميناء الفاو كبيرة والعرض الصيني قدم للعراق رسمياً بخلاف ادعاءات البعض”، مؤكدا أن “الحكومة مطالبة بدراسة العرض الصيني بشأن ميناء الفاو”.

وأضاف، أن ” الشركة الصينية بإمكانها إنجاز 14 فقرة من العقد بكلفة مليارين و450 ألفاً”، مشيرا إلى أن “الصين وعدت بالمجيء بـ100 خط ملاحي لميناء الفاو، فضلا عن ان الحكومة الصينية تدعم شركتها وستقدم القرض خلال ستة أشهر فقط”.

وأوضح المالكي، أن “العرض الكوري يكلف العراق 500 مليون دولار إضافية مقارنة بالصيني”، لافتا إلى أن “الشركة الكورية تلكأت 5 سنوات في مشروع كاسر الأمواج”.



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وأشار إلى ان “ضغوط كبيرة تمارس على وزارة النقل بشأن ميناء الفاو”، مؤكدا أن “الصراع الأميركي مع الصين يؤثر على إكمال مشروع ميناء الفاو”.



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