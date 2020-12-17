اعتقال 6 أشخاص بحوزتهم جوازات إسبانية مزورة في مطار البصرة

2020/12/17 | 09:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، القاء القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات اسبانية مزورة في مطار البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 كانون الاول 2020)، انه "تم إلقاء القبض على ستة مسافرين عراقيين في منفذ مطار البصرة الدولي، بحوزتهم جوازات سفر اسبانية، يرومون السفر على متن الخطوط الجوية القطرية، وبعد تدقيق جوازاتهم من قبل الفحص الجنائي في مركز جوازات مطار البصرة تبين أنها مزورة".

واشار البيان الى انه "تمت إحالة المسافرين إلى مركز شرطة مطار البصرة وفق محضر اصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

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