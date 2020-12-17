2020/12/17 | 09:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس، القاء القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات اسبانية مزورة في مطار البصرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات اسبانية مزورة في مطار البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 6 مسافرين عراقيين بحوزتهم جوازات اسبانية مزورة في مطار البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).