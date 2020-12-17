2020/12/17 | 09:28 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: جدول أعمال جلسة البرلمان لهذا اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).