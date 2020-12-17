القبض على 18 متهما بقضايا مختلفة في صلاح الدين

2020/12/17 | 09:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة القبض على 18 متهما في قضايا مختلفة بمحافظة صلاح الدين.وذكرت الوكالة انه تنفيذا لتوجيهات وزارة الداخلية ومتابعة مباشرة من قبل وكيل الوزارة لشؤون الشرطة المحترم بفرض سلطة القانون وهيبة الدولة تقوم مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشأت بحملة تفتيش واسعة لتنفيذ أوامر القبض وحسم القضايا التحقيقية.وذكرت الوكالة في بيان ان “قسم شرطة اشور القى القبض على متهمين اثنين وفق المادة(٤٧٧ ق ع)،في حين القى قسم شرطة الشرقاط القبض على(٥)متهمين وفق المادة(٤١٣ ق ع)،والقى قسم شرطة سامراء القبض على (٦)متهمين وفق المواد(٤٣٤و٤١٣ ق ع و٣٦ و٣٥مرور)”.وتمكن قسم شرطة الضلوعية من القبض على متهم وفق المادة(٤١٣ ق ع)والقى قسم شرطة العلم القبض على متهم وفق المادة(٢٣٨ ق ع)والقى قسم شرطة تكريت القبض على(٣)متهمين وفق المواد(٤١٥و٢٤٠ ق ع)وتم ايداع جميعهم التوقيف.

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