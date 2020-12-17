المرور تعلن الانتهاء من طباعة اللوحات لأصحاب المعاملات المنجزة وتوجه دعوة لهم

2020/12/17 | 09:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس (17 كانون الاول 2020)، الانتهاء من طباعة اللوحات لأصحاب المعاملات المنجزة، فيما وجهت دعوة لهم لتثبيتها.

وقال مدير علاقات وإعلام المرور، العميد حيدر كريم، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المديرية تسعى لامتصاص الزخم في مديريات التسجيل بعد تراكمه جراء التوقف الذي سببته جائحة كورونا".

وأضاف، أن "مديرية المرور باشرت العمل بنظام الصباحي والمسائي في مديريات التسجيل، وتنظيم الاستثناءات خلال الفترة المسائية، حصراً للقوات الأمنية".

وأشار كريم، إلى أن "العمل بمديريات التسجيل سيعود إلى طبيعيته قريباً، وسيشهد انسيابية عالية، وبشكل سهل وسلس، بعد أن شهد صعوبة خلال الفترة الماضية".

وأكد، أن "مديرية المرور العامة، أنهت جميع اللوحات التي تم إنجاز معاملتها، واستلام السنوية والملصق"، مبيناً أنه "بإمكان أصحاب تلك المعاملات تثبيت لوحاتهم".

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