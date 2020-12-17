العثور على جثة شرطي مصاب بطعنات وسط الحلة

2020/12/17 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/عثرت دورية تابعة لشرطة بابل صباح اليوم الخميس على جثة شرطي مصاب بطعنات قرب جسر الأطباء بوسط الحلة.وقال مصدر في شرطة بابل" أن دورية للشرطة عثرت صباح اليوم الخميس على جثة شرطي مصاب بطعنات قرب جسر الأطباء بوسط الحلة.واضاف أن الجثة تم نقلها إلى الطبابة العدلية وان تحقيقا فتح بالحادث"./انتهى

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