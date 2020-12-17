2020/12/17 | 09:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك / نينا/ اعلن مصدر امني في محافظة كركوك عن اعتقال عصابة للترويج بالعملة المزورة المحلية والأجنبية .وقال,بناء على معلومات جهاز المخابرات الوطني في كركوك و الشؤون الداخلية وامن الافراد , تم القاء القبض على عصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية المزورة والدولار المزور في المحافظة .واضاف تم القاء القبض على العصابة المكونه من ثلاثة اشخاص يقومون بجلب العملة العراقية المزورة فئة (٢٥ ) الف والدولار المزور فئة (١٠٠ $) من خارج العراق وبيعها وترويجها في كركوك ، حيث القي القبض عليهم في كركوك ..موضحا ان العملة الاجنبية المزورة المضبوطة تقدر اكثر من (٣٠ ) الف دولار مزور ، العملة العراقية المزورة المضبوطة تقدر اكثر من (٣) ملاييين دينار مزور ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة للترويج بالعملة المزورة المحلية والاجنبية في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة للترويج بالعملة المزورة المحلية والاجنبية في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).