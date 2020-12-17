الخدمات النيابية : قرب إنشاء 50 طريقاً استثمارياً يربط بين بغداد والمحافظات

2020/12/17 | 09:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع – محمد الطالبي

كشف لجنة الخدمات النيابية، عن ثلاثة مشاريع مهمة لأمانة العاصمة بغداد أبرزها إنشاء 50 طريقاً يربط بين بغداد والمحافظات عن طريق الاستثمار.

وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن" هناك ثلاثة مشاريع لدى أمانة بغداد وهي تتضمن إنشاء 50 طريقاً رابطاً بين العاصمة والمحافظات بطريقة الاستثمار وبقاء الطريق القديمة متاحة أمام المواطنين الذين لا يستطيعون دفع رسوم الطريق"، لافتاً إلى أن "المشروع الآخر هو إنشاء 109 معامل لتدوير النفايات وتوصلت لجنة الخدمات إلى مراحل متقدمة في الاتفاق مع البيئة والأمانة والمحافظات".

وأضاف أن "اللجنة طلبت أن تكون قناة الجيش ومعسكر الرشيد مدناً ومتنزهات تليق ببغداد"، مبيناً أن "اللجنة دعت مدراء المجاري في جميع المحافظات لتكثيف الجهود والاستعدادت لمواجهة الامطار قبل الدخول في فصل الشتاء من خلال عملية الصيانة وتسليك الشبكات".

وتابع أن "تعاقب الأمناء في العاصمة بغداد هو ما أربك الوضع الخدمي كونه في فترة وجيزة تم استبدال أمينين للعاصمة"، مبيناً أن "جميع المحافظات أوصلت رسائل للجنة الخدمات تفيد بأن هنالك سيطرة واهتمام وصيانة للمجاري استعداداً لموجة الأمطار".

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