وكالة الفضاء الروسية تحدد موعد إصلاح ثغرة التسرب في المحطة الفضائية الدولية

2020/12/17 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..أعلن في مؤسسة “روس كوسموس” أن الشق في وحدة “زفيزدا” الروسية الذي يتسرب منه الهواء في المحطة الفضائية الدولية، سيتم إصلاحه في شهر فبراير2021 بعد وصول مركبة الشحن الفضائية “بروغريس”.وقال يوري غيدزينكو نائب مدير برامج الرحلات الفضائية، في تصريح لمجلة “روسكي كوسموس” Russian Space ، التي تصدرها مؤسسة “روس كوسموس”، إن إصلاح الشق في وحدة “زفيزدا” الروسية سيجري في يوم 21 فبراير 2021 بعد وصول المعدات الخاصة لإصلاح الثغرة، على متن مركبة الشحن الفضائية “بروغريس” إلى المحطة الفضائية.وكان قد أعلن سابقا أن مركبة الشحن “بروغريس إم إس-16” ستطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a يوم 15 فبراير 2021 من مطار بايكونور الفضائي.ويذكر أن تسربا بسيطا للهواء من المحطة الفضائية الدولية كان قد اكتشف في سبتمبر عام 2019، وفي أغسطس-سبتمبر عام 2020 ازداد تسرب الهواء بمقدار خمسة أضعاف.



واتضح أن سبب التسرب هو وجود شق صغير في وحدة “زفيزدا” في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.انتهى / 25م

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