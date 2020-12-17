آخر تطورات حالة الطقس اليوم وغدا

2020/12/17 | 10:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجواء ماطرة

فوتو: ارشيف

منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف المتنبىء الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطيه، الخميس، عن تطورات حالة الطقس اليوم، مشيرا إلى وجود فرص لهطول أمطار رعدية في بعض المناطق.

وقال عطيه، في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، 17 كانون الأول 2020، ان " حالة السماء كما ترصدها صور الاقمار الصناعية صباح الخميس توضح تواجد سحب منخفضة غرب ووسط وشمال العراق، يصاحبها هطول خفيف من الامطار، وسحب من الغرب تتجه نحو مدن الفرات الأوسط، وسحب ركامية رعدية ممطرة جنوبا.

وأضاف ان "هناك ضعفا واضحا في قوة المنخفض الذي اثر على دول بلاد الشام كما كانت تشير اليه التوقعات، وبالتالي سيكون تأثير امطاره على البلاد في اماكن متفرقة من المدن خلال نهار الخميس".

وتابع ان الأمطار تشمل البصرة

- ميسان ( متوقع بعض الغزارة ).

- ذي قار واجزاء من جنوب مركز السماوة

- مناطق من الانبار

- واسط

- ديالى

- السليمانية

-صلاح الدين

- كركوك

- اربيل

- نينوئ ( مركزها وشمالها تحديدا).

وأوضح أنه "مع ساعات مساء الخميس/ الجمعة تنتهي الحالة الجوية مع بقاء بعض السحب والهطولات الخفيفة في اماكن متفرقة من مدن شرق وشمال شرق البلاد، وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي يوم الجمعة وتكون خفيفة السرعة في اغلب المدن.

وأشار إلى انخفاض متوقع بدرجات الحرارة خلال ساعات الصباح يبدأ يوم السبت المقبل ويستمر يومين او ثلاثة، تعود بعدها درجات الحرارة للارتفاع مجددا.

وحذرعطيه، من تشكل موجات من الضباب ليل الخميس وفجر وصباح الجمعة، يشمل مناطق عديدة من مدن البلاد تتردى الرؤية الافقية كثيرا وتنعدم في بعض المناطق في العاصمة بغداد مرورا بمدن واسط وميسان ثم البصرة والسماوة جنوبا، وكذلك صلاح الدين وكركوك وجنوب اربيل والانبار ومدن الفرات الاوسط وجنوب نينوى، لذلك لاينصح بالسفر ليل الخميس او فجر الجمعة.

وختم بالقول إنه "قبل نهاية الاسبوع المقبل، ستعود الامطار لتشمل كافة مدن البلاد ومنخفض جوي جديد".

ر.إ

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