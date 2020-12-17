الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع في شركة كيماوية جنوب شرق بغداد

2020/12/17 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت فرق الدفاع المدني التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل قسم إنتاج الكارتون العائد لشركة المواد الكيميائية في منطقة الزعفرانية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “فرق الدفاع المدني طوقت النيران داخل القسم ومنعت توسعها الى اقسام الشركة واخمدت الحادث بوقت قياسي …

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