الذهب يرتفع مع تأثر الدولار سلبا بفعل تقدم التحفيز الأميركي

2020/12/17 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

بلغت أسعار الذهب ذروة أسبوع الخميس 14 ديسمبر إذ ضغط إحراز تقدم في التوصل إلى اتفاق بشأن تحفيز مالي في الولايات المتحدة على الدولار، بينما تلقى المعدن الأصفر المزيد من الدعم بفضل تعهد الفدرالي الأميركي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لحين تعافي الاقتصاد.

هذا وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1869.36 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عند 1870.11 دولار في وقت سابق من الجلسة.



وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1871.60 دولار.

وأجرى المفاوضون في الكونغرس الأميركي مناقشات أمس الأربعاء بشأن تفاصيل مشروع قانون مساعدات بقيمة 900 مليار دولار لتخفيف تداعيات كوفيد-19 من المتوقع أن يشمل صرف شيكات للتحفيز بقيمة تتراوح بين 600 و700 دولار وتمديد إعانات بطالة، مما دفع الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين.

وتعهد الفدرالي أمس الأربعاء على نحو أكثر صراحة بمواصلة برنامج شراء سندات لحين حدوث تقدم كبير في استعادة التوظيف بالكامل وبلوغ المستوى المستهدف للتضخم عند 2%.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق العالمية لدى شركة الخدمات المالية أكسي في مذكرة إن التضخم من المتوقع حاليا أن يقوم بالمهمة الصعبة ويدفع الدولار للانخفاض مما سيرفع الذهب أكثر.

ويترقب المستثمرون حاليا قرارا من إنكلترا بشأن السياسات، المقرر بحلول الساعة 12:00 بتوقيت غرينتش، إذ من المتوقع أن يمتنع الفدرالي عن تقديم المزيد من التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 25.44 دولار للأونصة.



وربح البلاتين 0.8% إلى 1042.53 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2339.70 دولار.

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