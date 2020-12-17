تعزيزات قتالية تصل الى “ابي صيدا” قادمة من بغداد

2020/12/17 | 10:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..كشف مسؤول حكومي في ديالى، الخميس، عن وصول تعزيزات قتالية من بغداد الى ناحية ابي صيدا شمال شرق المحافظة.وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة (30كم شمال شرق بعقوبة) عبدالله الحيالي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” ابي صيدا شهدت مساء يوم امس عقد اجتماع امني موسع بحضور قائد الرد السريع وقيادات الصف الاول في ملف امن ديالى مع جمع من شيوخ العشائر من اجل مناقشة اخر مستجدات خطة فرض القانون ومساعي تهدئه النزاعات العشائرية”.واضاف الحيالي،ان” الاجتماع كان ايجابيا في تحديد توقيتات زمنية محددة لحسم النزاعات العشائرية ودفع وتيرة السلم الاهلي للامام والتاكيد على تعقب وانهاء ملف المطلوبين للقضاء بشكل شامل دون استثناء مع وصول تعزيز محيط ابي صيدا بقوة جديدة من الرد السريع قادمة من بغداد”.واشار الحيالي الى ان” وضع ابي صيدا الامني جيد لكنها تحتاج الى حلول امنية جذرية من ناحية حسم الخلافات والنزاعات العشائرية بما يخلق بيئة امنة بعيدا عن الاضطرابات ونزيف الدم والسعي الى اعادة الاسر النازحة مؤكدا بان وضع ابي صيدا الامني مهم جدا في ديالى”.وكانت ابي صيدا شهدت نزاعات عشائرية حادة خلال الاشهر الماضية دفع الى قدوم قوة من الرد السريع للسيطرة على الموقف الامني.



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