التربية تقترح زيادة أيام الدوام في المدارس لكل مرحلة

2020/12/17 | 10:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشفت وزارة التربية، عن عن تقديمها مقترحاً لزيادة عدد أيام الدوام في المدارس بالأسبوع لكل مرحلة دراسية، فيما رجحت أن يكون الدوام يومين لكل مرحلة خلال الأسبوع المقبل.وقال مدير عام تربية الرصافة الأولى حسين الزوبعي لوكالة الأنباء العراقية، أنه “قدم مقترحاً بأن يكون الدوام في المدارس يومين بالأسبوع لكل مرحلة دراسية، …

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