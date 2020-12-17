انطلاق الجولة التاسعة من الدوري الممتاز اليوم.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة

2020/12/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنطلق اليوم الخميس (17 كانون الاول 2020)، الجولة التاسعة من دوري الكرة الممتاز، بإقامة اربع مباريات، مباراتان في بغداد، وثالثة بالسماوة، وأخيرة في النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن الجولة تنطلق عند الساعة الثانية ظهراً، عندما يستضيف ملعب التاجي لقاء الحدود والديوانية، ويحل الكرخ ضيفا على اربيل ، والسماوة يستضيف الطلبة.

واضاف، أن مباريات اليوم تختتم بلقاء المتصدر نفط الوسط في الساعة الرابعة والربع على ملعب النجف، بفاقد الصدارة الجوية، حيث تعرض الاخير الى خسارتين من الامانة وزاخو، وتعادلين مع القاسم والديوانية في الجولات الاربع الاخيرة، بينما نفط الوسط يواصل انتصاراته والمحافظة على الصدارة في الادوار الاخيرة.

الجدود والديوانية..



الساعة الثانية ظهراً..



وتنقل على قناة آسيا بتعليق لؤي عمران

السماوة والطلبة..



الساعة الثانية ظهراً..



وتنقل على قناة شباب سبورت 1 بتعليق محمد قيس

نفط الوسط والقوة الجوية..



الساعة الرابعة والربع..



وتنقل على قناة شباب سبورت 1 بتعليق مناف المحميداوي

يشار الى أن الجولة نفسها ستختتم يوم غد الجمعة بإقامة ست مباريات في بغداد والمحافظات.

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