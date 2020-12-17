الجيش العراقي والناتو يبحثان توسيع الشراكة في العراق

2020/12/17 | 10:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، الخميس، (17 كانون الأول، 2020)، مع قائد بعثة حلف الناتو، الفريق بير اولسون، اهمية توسيع الشراكة في العراق.

وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "يارالله، استقبل قائد بعثة حلف الناتو الفريق بير اولسون، وبحث معه اهمية توسيع الشراكة والتنسيق والعمل معا من أجل تطوير قدرات قواتنا الامنية والاستفادة من الخبرات التي يمتلكها فريق الناتو المتواجد في المؤسسات والمواقع التدريبية".

واضاف البيان أن "رئيس أركان الجيش أكد أن المؤسسة العسكرية حريصة في تقديم الدعم والتشجيع وتذليل كافة الصعوبات أمام عمل البعثة من خلال استمرار اللقاءات وتقييم العمل ووضع الخطط التدريبية والتطويرية لقواتنا الأمنية".

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